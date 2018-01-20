السبت 20 كانون الثاني 2018 م (3 جمادى الأولى 1439 هـ)


هبيط الانتخابات
2018/01/20 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأت في وقت مبكر استعدادات نشيطة لبعض الشخصيات للتهيئة للانتخابات المقبلة بالاستعانة بملايين الدولارات المدفوعة من الخارج والداخل ، في محاولة لتغيير الخارطة السياسية في العراق إرضاء إلى أعداء العراق ومن لف لفهم .

وهذا الكلام ليس ادعاء أو أفكارا من محض الخيال ، وإنما هي حقائق يسمع عنها حتى الأعمى الذي لا يرى صالات … هبيط الانتخابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبيط الانتخابات كتابات.

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