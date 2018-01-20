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استخراج دودة ضخمة من بطنه بسبب وجبته المفضلة
2018/01/20 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن الأطباء من استخراج دودة شريطية ضخمة، يبلغ طولها 1,5 مترا من بطن مريض أمريكي.

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