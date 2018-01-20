ناسا تلغي مهمة أول رائدة فضاء [من أصل أفريقي]

2018/01/20 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]كشفت وكالة الفضاء الأمريكية [ناسا]، اليوم الجمعة، أنها ألغت مهمة رائدة الفضاء "جانيت إيبس"، التي كانت تستعد لتنفيذها مع رائدين آخرين، بمحطة الفضاء الدولية.وفي يناير/كانون الأول 2017، كشفت "ناسا"، أنها اختارت، وللمرة الأولى، رائدة فضاء سوداء، لتذهب في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.وذكرت المتحدثة باسم "ناسا"، براندي دين في بيان لها اليوم، إن رائدة الفضاء "سيرينا أونون-تشانسيلور"، ستحل مكان "إيبس" ضمن الفريق الذي سيتم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع يونيو/ حزيران المقبل.ولم تفصح "ناسا"، عن سبب إلغاء مهمة رائدة الفضاء السوداء وتكليف أخرى بها.يشار أن "إيبس"، ضابطة استخبارات سابقة فــي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية [سي.أي.إيه]، وتحمل شهادة دكتوراة فــي هندسة الطيران.ويعتبر إقالة رائد فضاء، يخطط إرساله إلى الفضاء قبل شهور قليلة من موعد إطلاق الرحلة، أمرًا غير شائع لدى وكالة الفضاء الأمريكية.وتتولى رائدة الفضاء جانيت إيبس، [47 عاما]، مهة رائدة فضاء في "ناسا" منذ 2011، وكانت ستكون أول رائدة فضاء سوداء تتولى مهمات لفترة طويلة، في محطة الفضاء الدولية، لولا إقالتها من مهمتها.وتعمل محطة الفضاء الدولية التي تملكها وتشغلها 15 دولة، في إطار شراكة كمختبر فضائي لأبحاث علوم الحياة وأبحاث المواد والتطور التكنولوجي، وتطوف حول الأرض على بعد 402 كلم.

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