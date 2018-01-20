شرطة الأنبار توضح ملابسات اختطاف طالبة في الفلوجة

2018/01/20 | 00:35

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بغداد اليوم- الأنبار

كشفت شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن ملابسات "اختطاف" طالبة في مدينة الفلوج...





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