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شرطة الأنبار توضح ملابسات اختطاف طالبة في الفلوجة
2018/01/20 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- الأنبار 

كشفت شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن ملابسات "اختطاف" طالبة في مدينة الفلوج...

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