بلدية فرنسية تعترف بدولة فلسطين

2018/01/20 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحدى البلديات الفرنسية اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني اعترافها بدولة فلسطين رسميا، على أن يتم التوقيع على القرار يوم الاثنين المقبل.

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