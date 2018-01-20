السبت 20 كانون الثاني 2018 م (3 جمادى الأولى 1439 هـ)


بلدية فرنسية تعترف بدولة فلسطين
2018/01/20 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت إحدى البلديات الفرنسية اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني اعترافها بدولة فلسطين رسميا، على أن يتم التوقيع على القرار يوم الاثنين المقبل.

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