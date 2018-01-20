الأسهم الأمريكية تواصل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

2018/01/20 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، رغم خطر إغلاق الحكومة.

وأنهى "داو جونز" آخر جلسات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.2% ليسجل 26071.7 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 2810.3 بارتفاع يزيد عن 0.4%، محققاً 0.9% أرباح في أسبوع.

في حين صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 0.5% إلى 7336.4 نقطة، ليسجل أرباح بنسبة تزيد عن 1% خلال الأسبوع الجاري.

وسجلت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، فإن ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة تراجعت بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري على عكس توقعات المحللين.

وكان مجلس النواب الأمريكي مرر مشروع قانون للإنفاق لتمويل الحكومية بموافقة 230 صوتاً ومعارضة 197 آخرين، ثم أرسل نسخة إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، إلا أن الديمقراطيين لم يقوموا بالتصويت على المشروع حتى الآن.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قالت إن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية لن يؤثر بشكل مباشر في تصنيفها الائتماني بشأن ديون الولايات المتحدة.

وبحسب استفتاء أجري خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير حول تقييم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فإنه حصل على أسوأ مستوى في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.

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