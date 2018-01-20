الحكيم والوفد النيابي البحريني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

2018/01/20 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، مع الوفد النيابي البحريني العلاقات الثنائي بين البلدين، فيما اكد الوفد البحريني ان قوة العراق ووحدة أراضيه قوة للمنطقة وشعوبها.وذكر بيان لرئيس تيار الحكمة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الحكيم بحث خلال استقباله الوفد النيابي البحريني برئاسةِ النائب الأوّل للمجلسِ علي عبد الله العرادي، العلاقاتِ الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها".

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واكد الحكيم بحسب البيان أن "العراقَ اليومَ منفتحٌ على الجميع وأقوى وأكثر تماسكاً من أي وقتٍ مضى، وأنَّه يستعيدُ دوره الريادي في المنطقةِ كجسرٍ للحوار ولتلاقي مصالح دول المنطقة".من جهتهِ باركَ الوفد النيابيّ البحريني الانتصاراتِ التي تحققتْ، مؤكداً أنَّ قوةَ العراق ووحدةَ أراضيه قوةٌ للمنطقةِ ولشعوبِها.

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