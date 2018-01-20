فيديو| محلل: أمريكا لديها رؤية للتعامل مع الملفات الأكثر تعقيدا

2018/01/20 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن الولايات المتحدة لديها رؤية في شطب الملفات الأكثر تعقيدا، كالحديث عن القدس واللاجئين..



المزيد من التفاصيل يسردها خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، على شاشة «الغد».

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