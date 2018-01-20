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تفجير مفخخة تحت السيطرة بقضاء تلعفر
2018/01/20 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجاه برس/ بغداد

تمكنت القوات الامنية ، الجمعة ، من تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة بمنطقة الشقق بقضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

 

وذكر بيان لوزارة الدفاع حصلت

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