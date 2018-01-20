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🔴 تحول مذهل في أسعار الصفقات أخر 10 أعوام
2018/01/20 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – منذ صفقة رونالدو في عام 2009 من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد والتي بلغ قدرها 94 مليون يورو، وشهد العالم قفزة مرعبة في أسعار إنتقالات اللاعبين، حتى وصل الأمر لشراء باريس سان جيرمان لنيمار من برشلونة بـ222 مليون يورو وشراء برشلونة لكوتينيو من ليفربول بـ 160 مليون ويورو، وغيرها من الأرقام المذهلة..

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