دورتموند يفشل في خطف المركز الثاني

2018/01/20 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع دورتموند رصيده إلى 30 نقطة واحتل المركز الثالث مؤقتاً متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ و14 عن بايرن ميونيخ المتصدر.

لكن دورتموند قد يخسر المركز الثالث لصالح جاره في المدينة الواحدة شالكه الذي يلتقي هانوفر في هذه المرحلة.

وخاض دورتموند وللمرة الثانية توالياً مباراته في غياب هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بقرار من مجلس إدارة النادي لأسباب مسلكية.

تقدم هرتا برلين بواسطة ديفي سيلكه (46)، قبل أن يدرك الياباني شينجي كاغاوا التعادل لدورتموند في الدقيقة 71.

وحافظ دورتموند بالتالي على سجله خاليا من الهزائم في أربع مباريات منذ أن استلم تدريبه المدرب بيتر شتويغر خلفا للهولندي بيتر بوش.

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