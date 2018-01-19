البدري يوضح حقيقة مفاوضات اتحاد جدة

2018/01/20 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول تلقيه عرضاً لتدريب اتحاد جدة السعودي.

قال البدري في بيان نشره، أنه لم يتلق أي عروض للتدريب، عقب رفضه عرضي الوداد المغربي والترجي التونسي مؤخراً.

وأشار البدري، إلى أنه لا يعرف السبب وراء انتشار مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت الحرج من مسابقة الدوري الممتاز بالنسبة للأهلي، خاصة مع وصول القلعة الحمراء إلى قمة الترتيب.

وشدد البدري إلى ان تركيزه منصب مع الأهلي في المرحلة الحالية والهامة من مشوار الأهلي، والتي يطمح خلالها لمواصلة احتلال قمة الدوري، والبداية القوية لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البدري انه لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، ولا يفكر في أي أمر قد يعيقه عن مواصلة نجاحه مع المارد الأحمر.





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