2018/01/20 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري أحمد شوقي ( 1868 ـ 1932 )، المتوّج أميراً للشعراء، سُيحتفل هذا العام بالذكرى 150 لميلاده.وكما يُقال، جمع شوقي المجدَ من أطرافه حياً وميتاً.حياته الحافلة، كانت متخمة بالأحداث الجسام؛ هوَ من عاصرَ ثلاث أحقاب في مصر بدءاً بالعهد الخديوي مروراً بالسلطاني وانتهاءً بالملكي.كذلك، فإنه كان قد أنتقل من مادحٍ لأولياء الأمر أولئك إلى معبّر عن آلام الشعب وصوتٍ يصدحُ بآمالهم.جديرة بالإنتباه حياة أحمد ش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - أدباء ورهبان 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - أدباء ورهبان 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).