مساعد الرئيس السوداني يرجح ترشح البشير لفترة رئاسية جديدة

2018/01/20 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مساعد الرئيس السوداني، ونائبه في إدارة شؤون الحزب الحاكم بالسودان، إبراهيم محمود حامد، أن الاتجاه ماضي لترشيح الرئيس البشير، لدورة رئاسية ثالثة بالانتخابات 2020، موضحا أن الكثير من السودانيين، يرون في الرئيس البشير، أنه يقود مشروعا وطنيا، ويجب أن يكمله عبر تولى الحكم في السودان مرةً أخرى.

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