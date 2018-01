2018/01/20 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، عرفات كرم، أن كتلته وبعض الكتل الكوردستانية تدعو إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات العراقية وفقاً لاتفاق مسبق، وعدم فرض الإرادة السياسية لطرف معين.

وذكر كرم في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إن “كتلة الحزب الديمقراطي إلى جانب كتل كوردستانية أخرى، تؤيد اعتماد اتفاق مسبق بين الأطراف الشيعية والكوردية والسنية لتحديد موعد الانتخابات، وعدم فرض إرادة جهة معينة”.

واوضح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن “موقف الكتل الكوردستانية من تحديد موعد الانتخابات لم يتضح بعد” متابعاً “نحن ندعو إلى عقد اجتماع بين الكتل الكوردستانية قبل جلسة اليوم لحسم موقفنا من الأمر”.

وعبر كرم عن أمله، في أي يأخذ الموقف الكوردي بشأن الانتخابات، رأي السنة بنظر الاعتبار، مبيناً أنه “كان لدى السنة موقفاً مماثلاً لموقف للكورد فيما يتعلق بالموازنة، لذا فإن أي قرار نتخذه يجب أن يراعي هذا الأمر”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني: على الكورد أخذ موقف السنة من موعد إجراء الانتخابات بعين الاعتبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني: على الكورد أخذ موقف السنة من موعد إجراء الانتخابات بعين الاعتبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).