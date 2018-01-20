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المانيا توقف صادرات الاسلحة للدول المشاركة في الحرب على اليمن
2018/01/20 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمودي: ارسلنا كتاب للاتحادية وهي صاحبة القرار النهائي في تأجيل الانتخابات او اجراءها بموعدها

الجبوري يوعز باجراء الاقتراع السري حول الانتخابات

القنصلية الايرانية في اربيل : نيجيرفان البارزاني يزور طهران غداً

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