2018/01/20 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتكشفت ألمانيا، أيقافها صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في تصريحات على “تويتر”، ان “بلاده لا تصدر حاليا أي تصاريح بتصدير أسلحة، لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة”.

يشار الى ان ورقة المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي “يمين وسط” بزعامة المستشارة انجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط”، بشأن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، نشرت في (12 كانون الثاني الجاري)، ونصت على أن “الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعدا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن”.

يذكر ان المملكة العربية السعودية، تقود تحالفا من دول عربية وإسلامية يخوض حربا لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن ضد الحوثيين، منذ نحو ثلاثة أعوام، فيما تتهم منظمات حقوقية دولية تحالف السعودية بإرتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).