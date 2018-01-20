2018/01/20 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يرسل وفداً للقاء الطلبة المتظاهرين امام الخضراء

20 يناير, 2018 | 1:03 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

وجه رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” اليوم السبت، بإرسال وفد للقاء الطلبة المتظاهرين أمام الخضراء.

وذكر مصدر برلماني في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن “الجبوري” وجه خلال جلسة اليوم، لجنة التعليم العالي بإرسال وفد للقاء الطلبة المتظاهرين امام المنطقة الخضراء، للإطلاع على مطالبهم.

واوضح المصدر، أن ذلك جاء بناء على طلب النائب “محمد ناجي”.

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