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بالصور : الروس يحتفلون بعيد الغطاس في البحيرات المجمدة
2018/01/20 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… على الرغم من برودة الطقس والجليد الذي يغطي الشوارع والمنازل، حرص الروسيون على الاحتفال بعيد الغطاس، عن طريق الغطس في بحيرات المياه، رمزا لمعمودية يوحنا المعمدان للسيد المسيح في نهر الأردن.

وجرت تقاليد الاحتفال بعيد الغطاس، بالنزول لمياه البحيرة لدقائق قليلة، مع ترتيل الترانيم والصلوات.

ولم يقتصر الأمر على المواطنين الروسيين فقط، بل شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتفالات، ونزل إلى مياه البحيرة التي تكاد تكون متجمدة.

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