الدفاع الروسية: روسيا وميانمار تعملان على تعزيز التعاون العسكري

2018/01/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، أن روسيا وميانمار تعملان على تنفيذ خطة واسعة للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

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