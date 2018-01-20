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الدفاع الروسية: روسيا وميانمار تعملان على تعزيز التعاون العسكري
2018/01/20 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، أن روسيا وميانمار تعملان على تنفيذ خطة واسعة للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

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