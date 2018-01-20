ايران الثانية عالميا بإنتاج الحديد

2018/01/20 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-20 الساعة 12:58 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

افاد تقرير الاتحاد العالمي للصلب، اليوم السبت، عن استحواذ ايران على أكثر من 28 بالمئة من الانتاج العالمي للحديد الاسفنجي (المختزل) في عام 2017 لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عبر انتاج 20.5 مليون طن.

وذكر التقرير، ان "الانتاج العالمي من الحديد الاسفنجي بلغ 72.77 مليون طن في عام 2017 بارتفاع 9.2 بالمئة على اساس سنوي".

واوضح الاتحاد أن "الهند تصدرت قائمة المنتجين بـ 25.8 مليون طن في العام المنصرم".

وبحسب احصائيات التجارة الخارجية لايران، فانها صدرت 538 الف طن من الحديد الاسفنجي بقيمة 140.27 مليون دولار في 9 شهور خلال فترة 21 آذار- 21 كانون الاول 2017، بنمو كمّي وسعري بلغا 364% و63% على التوالي مقارنة بالفترة المناظرة 2016.

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م ح ن

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