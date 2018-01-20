2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحدد وجهاء منطقة "سبع قصور" وسط العاصمة بغداد، السبت، مهلة اسبوع لرفع نقطة التفتيش الرئيسية في المنطقة بسبب إجراءاتها، فيما هددوا بإقامة اعتصام في حال عدم رفعها.واوضح المراسل، أن الوجهاء اجتمعوا مع ضابط السيطرة الذي وعدهم بحل الموضوع، مشيراً إلى أن الوجهاء حددوا مهلة سبعة أيام وبعدها سينظمون وقفة واعتصاماً للمطالبة برفع السيطرة.

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