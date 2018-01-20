2018/01/20 | 13:10

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل جلسة البرلمان خمس دقائق للتشاور بين الكتل حول موعد الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل جلسة البرلمان خمس دقائق للتشاور بين الكتل حول موعد الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).