فيديو| مراسلة الغد: وحدات الحماية الكردية تحبط محاولات للجيش التركي لدخول عفرين

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش التركي أنه يشن ضربات جديدة على الأهداف الكردية في عفرين السورية، في المقابل أعربت وحدات الحماية الكردية عن استعدادها لمواجهة القوات التركية والجيش الحر في عفرين ..



مزيد من التفاصيل تتحدث ناز السيد مراسلة الغد من القامشلي مع الإعلامية إيفلين أبو عساف عبر النشرة الإخبارية.

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