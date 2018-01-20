قيادي بالدعوة: لا تملك أية جهة حق تأجيل الانتخابات

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة خالد الاسدي، اليوم السبت، على ان التوجه العام لمجلس النواب والكتل السياسية هو لاجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر الاسدي لشفق نيوز "نرفض بشكل قاطع اي عملية تاجيل الانتخابات، ولا يملك البرلمان ولا اية جهة في الدولة العراقية حق تأجيل الانتخابات، باعتبارها من الحقوق القطعية للمواطنين العراقيين".

وعن مطالب السنة بتاجيل الانتخابات في المناطق المتضررة من داعش، أوضح الاسدي ان "البرلمان انعقد لمناقشة موعد الانتخابات ومطلب تأجيل الانتخابات يواجه منعا دستوريا، باعتبار ان الدستور حدد سقفا واضحا غير قابل للتمديد".

وتابع ان "الحكومة العراقية تعهدت بمعالجة المشاكل في بعض المناطق وهناك قدرة لمعالجتها بشكل معين بحيث لايمنع اجراء الانتخابات في موعدها".

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