تحالف القوى العراقية لايزال متمسك بــ

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كتلة تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري ، اليوم السبت ، ان تحالفه مازال متمسكا بمثنى السامرائي كبديل عن مطشر السامرائي. وذكر الجبوري من داخل جلسة البرلمان...

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