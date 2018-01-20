السبت 20 كانون الثاني 2018 م (3 جمادى الأولى 1439 هـ)


وزير الشباب والرياضة اللبناني يزور ملعب كربلاء الدولي
2018/01/20 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادزار وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق له، السبت، ملعب كربلاء الدولي ٣٠ الف متفرج ضمن زيارته الخاصة لتعزيز علاقات التعاون بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي.واوضح البيان، أن "زيارة الوفد الضيف، تأتي من اجل تعزيز علاقات التعاون بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي وعقد اتفاقيات تخدم شباب ورياضيي البلدين، كما سيطلع الوفد الضيف على المنشأت الرياضية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة اللبناني يزور ملعب كربلاء الدولي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة اللبناني يزور ملعب كربلاء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مجلس النواب البحريني يؤكد حرصه على استمرار التواصل مع نظيره العراقي
⋙ نائب كوردي: نرجح التصويت لصالح تأجيل الانتخابات في حال اعتماد التصويت السري
⋙ مصدر: نائب مقرب من العبادي يقدم مقترحاً لعزل موعد اجراء الانتخابات النيابية عن المحلية..وهؤلاء هم الداعمون
⋙ حزب الدعوة: التوجه العام للنواب هو اجراء الانتخابات بموعدها
⋙ بالصور.. تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" في جلولاء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: وحدات الحماية الكردية تحبط محاولات للجيش التركي لدخول عفرين
⋙ بالفيديو.. المالكي يعتذر للنساء بسبب السعال ويعلن اصابته بالتهاب في الحبال الصوتية
⋙ بالصور.. تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" في جلولاء
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة