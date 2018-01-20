وزير الشباب والرياضة اللبناني يزور ملعب كربلاء الدولي

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادزار وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق له، السبت، ملعب كربلاء الدولي ٣٠ الف متفرج ضمن زيارته الخاصة لتعزيز علاقات التعاون بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي.واوضح البيان، أن "زيارة الوفد الضيف، تأتي من اجل تعزيز علاقات التعاون بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي وعقد اتفاقيات تخدم شباب ورياضيي البلدين، كما سيطلع الوفد الضيف على المنشأت الرياضية في العراق".

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