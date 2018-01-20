أرقام رافينيا رفقة برشلونة

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يقترب الإعلان الرسمي عن صفقة إنتقال رافينيا لإنتر ميلان حيث ستكون الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار إلزامي بالشراء حال تأهل الفريق الإيطالي لدوري أبطال آوروبا بينما ستتكلف 35 مليون يورو بخلاف ثلاثة ملايين كمتغيرات .

هذا وقد قدم رافينيا مستوى مميز رفقة برشلونة حيث شارك لـ 3913 دقيقة في 79 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع ثمانية أهداف كما حقق تسعة ألقاب.

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