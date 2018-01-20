السبت 20 كانون الثاني 2018 م (3 جمادى الأولى 1439 هـ)


أرقام رافينيا رفقة برشلونة
2018/01/20 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يقترب الإعلان الرسمي عن صفقة إنتقال رافينيا لإنتر ميلان حيث ستكون الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار إلزامي بالشراء حال تأهل الفريق الإيطالي لدوري أبطال آوروبا بينما ستتكلف 35 مليون يورو بخلاف ثلاثة ملايين كمتغيرات .

هذا وقد قدم رافينيا مستوى مميز رفقة برشلونة حيث شارك لـ 3913 دقيقة في 79 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع ثمانية أهداف كما حقق تسعة ألقاب.

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/01/راف-4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام رافينيا رفقة برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام رافينيا رفقة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مجلس النواب البحريني يؤكد حرصه على استمرار التواصل مع نظيره العراقي
⋙ نائب كوردي: نرجح التصويت لصالح تأجيل الانتخابات في حال اعتماد التصويت السري
⋙ مصدر: نائب مقرب من العبادي يقدم مقترحاً لعزل موعد اجراء الانتخابات النيابية عن المحلية..وهؤلاء هم الداعمون
⋙ حزب الدعوة: التوجه العام للنواب هو اجراء الانتخابات بموعدها
⋙ بالصور.. تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" في جلولاء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: وحدات الحماية الكردية تحبط محاولات للجيش التركي لدخول عفرين
⋙ بالفيديو.. المالكي يعتذر للنساء بسبب السعال ويعلن اصابته بالتهاب في الحبال الصوتية
⋙ بالصور.. تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" في جلولاء
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة