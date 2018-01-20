نجوم ريال مدريد يضغطون على بيريز من أجل حسم ضم نيمار مع اقتراب رحيل رونالدو

2018/01/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن عدد من نجوم فريق ريال مدريد يضغطوا على رئيس النادي فلورينتينو بيريز، من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن قائد الفريق سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد يتصدر قائمة النجوم الذين يحاولوا دعم صفوف الملكي باللاعب البرازيلي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي مارسيلو يضغط هو الآخر من أجل ضم نجم برشلونة السابق والذي رشح مرتين في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم 2015 و2017.



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وكشفت "موندو" عن مفاجأة كبيرة عندما ذكرت أن اللاعب فرانشسكو إيسكو يعد من الأصدقاء المقربين لنيمار ويتحدثا سويًا كل يوم تقريبًا، وأنه هو اللاعب الثالث في قائمة نجوم الملكي الذين يحاولوا ضم اللاعب لصفوفهم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب النادي الملكي يقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في ظل وجود خلافات بينه وبين رئيس النادي حول عقده الجديد.





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