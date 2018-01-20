2018/01/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيار الحكيم: مخاوف الكتل السنية بشأن الانتخابات لا تصب بمصلحة العراق

بغداد/..



قال النائب عن كتلة الحكمة حببب الطرفي،السبت ، ان بعض الكتل السنية لديها مخاوف وهواجس في إجراء الانتخابات في توقيتاتها الرسمية، لافتا إلى ان النازحين سيتم شمولهم في الانتخابات حتى لو لم يعودوا ألى مناطقهم .

وذكر الطرفي لـ" عين العراق نيوز"، إن " الكتل السنية لديها مخاوف وهواجس في اجراء الانتخابات في وقتها المحدد قبل إعادة النازحين الى مناطقهم، لافتا الى ان تلك المخاوف والهواجس لا تصب في مصلحة العراق وامنة والاستمرار في اعمار المناطق المحررة لإعادة النازحين".

واضاف ان " التصويت السري على تأجيل الانتخابات يعتبر تصويتا غير ساريا بسبب التزام الحكومة بالدستور والتوقيتات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات دون تأخير".

واوضح ان " تأخير اجراء الانتخابات تتبعه عقبات في تقديم الخدمات واختيار حكومة اتحادية جديدة لمعالجة الفجوات الامنية ومحاربة لإرهاب".انتهى 15

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