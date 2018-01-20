مصدر:اتحاد القوى يبحث مع الأكراد تأجيل الانتخابات

2018/01/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 يناير 2018 - 1:12 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في اتحاد القوى العراقية، السبت، عن سلسلة اجتماعات لقيادة الاتحاد لبحث تشكيل ائتلاف سني موحد لخوض الانتخابات المقبلة بناء على “طلب إقليمي”، مبينا أن القادة عرضوا على الأحزاب الكردية دعم تأجيل الانتخابات مقابل دعم مطالب الكرد في رفع نسبة إقليم كردستان في موازنة العام الحالي. وذكر المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة أخبار العراق، إن “قيادة الاتحاد بحثت خلال الأيام القليلة الماضية في اربيل وبغداد دمج التحالفات السياسية السنية لخوض الانتخابات المقبلة بشكل موحد بعد طلب إقليمي مباشر”. واوضح المصدر أن “الضغوط الإقليمية دعت إلى مواجهة التحديات السياسية وتحديدا مواجهة صعود نجم الفصائل المقربة من الحشد في الانتخابات المقبلة”، مبينا أن “القادة بحثوا مع سياسيين مطلوبين للقضاء ضمها إلى الائتلاف”. واشار المصدر إلى أن “الاتحاد فاتح الأحزاب الكردية بشأن عقد صفقة لدعم تأجيل الانتخابات المقبلة مقابل دعم الكرد في زيادة حصة الإقليم في الموازنة المالية للعام الحالي الى ١٧ بالمئة بعد أن حددتها الحكومة بنحو ١٣ بالمئة”.

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