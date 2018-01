سوق الاوراق المالية يسجل ارتفاعا في عدد وقيمة الاسهم بمشاركة 45 شركة

2018/01/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجل سوق العراق للاوراق المالية، ارتفاعا للاسبوع الثاني بشكل متتالي ارتفاعا في عدد وقيمة الاسهم المتداولة، بمشاركة 45 شركة من اصل 101 شركة مدرجة في السوق.

وذكر المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي اول امس الخميس الموافق 18 كانون الثاني 2018 خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وخمس جلسات في السوق الثاني حيث تداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (41) شركة في السوق النظامي و(4) شركات في السوق الثاني وهذا من اصل 101 شركة مساهمة”.

وأكد عبد السلام، ان “عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ (4,181) مليار سهم مقابل (1,977) مليار سهم للاسبوع الذي قبله مسجلا ارتفاعا بنسبة (111.5%)، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة (3,859) مليار دينار مقابل (1,638) مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعة هي الاخرى بنسبة بنسبة (135.6%)”.

واوضح، ان “عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بلغ (1948) صفقة مقابل (1361) صفقة للاسبوع الذي قبله ، ليقفل مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع بـ (565.08) نقطة مرتفعا بنسبة (0.04%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (564.85) نقطة”.

وبالنسبة لمؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق الاوراق المالية، ذكر البيان، ان “عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ (244) مليون سهم منخفضا بنسبة (42.9%) قياسا بالاسبوع الذي قبله فيما بلغت قيمة تلك الاسهم (331) مليون دينار من خلال تنفيذ (123) صفقة على اسهم (11) شركة منخفضة تلك القيمة بنسبة (2.7%) قياسا بالاسبوع الذي قبله”.

وتابع، “أما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغ (247) مليون سهم مرتفعة بنسبة (30.9%) قياسا بالاسبوع الذي قبله اما قيمة تلك الاسهم فبلغت (151) مليون دينار من خلال تنفيذ (81) صفقة على اسهم (8) شركات مرتفعة هي الاخرى بنسبة (28.8%) قياسا بالاسبوع الذي قبله”، بحسب البيان.

