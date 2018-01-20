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الجيش السوري وحلفاءه يتقدمون نحو مطار ابو الظهور
2018/01/20 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وشن الجيش والحلفاء هجوما انطلاقا من نقاطهم جنوب مطار ابو الضهور باتجاهه، وسط قصف جوي وصاروخي مركز يستهدف مواقع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في "تل سلمو شمالي".ف.م

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