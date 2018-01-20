خطر كبير يهدد البشرية بعد سنوات.. تعرف عليه

2018/01/20 | 13:15

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سومر نيوز: كشف العلماء وخبراء المناخ عن مستقبل الارض في حال استمر ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

واستنتج فريق علمي د...

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