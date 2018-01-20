2018/01/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في حزب الدعوة النائب خالد الاسدي أن التوجه العام لمجلس النواب والكتل السياسية هو اجراء الانتخابات في موعدها.

وأعلن الاسدي في تصريحات صحافية رفضه التام لتأجيل الانتخابات باعتبارها أحد الحقوق القطعية للعراقيين ولا يجوز لأي جهة تأجيلها، مبينا ان مطالب تأجيل الانتخابات تواجه منعا دستوريا.

وذكر الاسدي ان الدستور حدد سقفا واضحا للانتخابات غير قابل للتمديد، منوها الى الحكومة العراقية تعهدت بمعالجة المشاكل في بعض المناطق بشكل معين لا يمنع اجراء الانتخابات في موعدها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة: التوجه العام للنواب هو اجراء الانتخابات بموعدها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة: التوجه العام للنواب هو اجراء الانتخابات بموعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).