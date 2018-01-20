نائب كوردي: نرجح التصويت لصالح تأجيل الانتخابات في حال اعتماد التصويت السري

2018/01/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قررنا مع الأخوة السنة مغادرة قاعة

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