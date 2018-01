مجلس النواب البحريني يؤكد حرصه على استمرار التواصل مع نظيره العراقي

2018/01/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد مجلس النواب البحريني، حرصه على استمرار التواصل مع مجلس النواب العراقي، وبما يخدم مصلحة العمل في البلدين.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون التقى بدار الضيافة النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني علي عبدالله العرادي والوفد المرافق له، وناقش اللقاء اليات العمل التشريعي ومراحل اعداد ومناقشة مقترحات ومشاريع القوانين داخل اللجان القانونية والتشريعية في مجلسي النواب العراقي والبحريني”.

وأوضح السعدون، ان “القانونية النيابية بالمراحل النهائية لتشريع قوانين مهمة هي قانوني الموازنة والانتخابات النيابية كون العراق يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

من جانبه، أكد الوفد البرلماني، “حرص السلطة التشريعية في البحرين على استمرار التواصل بين مجلسي النواب العراقي والبحريني وبما يخدم تطور العمل التشريعي في البلدين”.

