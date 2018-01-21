وزير الخارجية التركي يزور بغداد غداً

2018/01/21 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب، حسن توران، اليوم السبت، عن قيام وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو بزيارة للعاصمة بغداد الاحد.وذكر توران في بيان صادر عن مكتبه إن "الوزير سيلتقي الرئاسات الثلاث والهيئة التنسيقيه العليا للتركمان"، مؤكدا أن "الزيارة وتوقيتها مهمه جدا لأنها تأتي في ظل تطور علاقة البلدين الجارين وتشهد العلاقة تحسنا ملحوظا خاصة بعد تطابق مواقف البلدين برفض اجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي، وهنالك رغبة حقيقيه ايضا بين البلدين في تحسين العلاقه على جميع الاصعده.واوضح توران أن "زيارة أوغلو بعد الرسالة الايجابية التي اطلقتها تركيا بعدم ملىء سد {اليسو} الذي انشأته تركيا، استجابة لرغبة الجانب العراقي لان العراق يعاني من شحة بالامطار وقلة المنسوب المائي بالسدود العراقية".واوضح، إن "وزير الخارجية التركي سيبحث مع الوفد التركماني اعمار المناطق التركمانية المستعادة من مسلحي داعش وايصال الخدمات الاساسية تمهيدا لعوده النازحين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في شهر آيار المقبل والرغبة على حث الجانب التركي على التعاون في فتح معبر فيش خابور الذي يصل لقضاء تلعفر واهميته في تنشيط الحركة التجارية بالقضاء".وخلص الى القول إنه "سيتم بحث التعاون بين البلدين لأجل ان يكون للمناطق التركمانية حصة للاعمار في المؤتمرالمزمع عقده لأعادة الاعمار في الكويت خلال الأيام المقبلة والتي ستكون تركيا مشاركة به بقوة".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كشف في العاشر من الشهر الجاري عن زيارة مرتقبة الى العاصمة بغداد.وذكر اوغلو في عرضٍ قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي انه سيزور بغداد في 21 من الشهر الجاري" مشيراً إلى أن "تركيا تولي لاستقرار العراق ووحدته ورفاهه أهمية خاصة".واوضح، أن "تركيا عملت على التغلب على التوتر مع العراق، وحل القضايا الخلافية من خلال التشاور في كافة المواضيع وبطريقة تتناسب مع أهمية العلاقات بين البلدين الجارين" كاشفاً عن تلقي تركيا "طلباً بالوساطة لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان لبحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي إلى جانب مناقشة قضايا ثنائية".وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة وفد رفيع من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقلم نيجيرفان بارزاني الى العاصمة بغداد هي الاول له بعد تنظيم استفتاء للاستقلال في 25 من أيلول 2017، الذي جوبه بمعارضة شديدة من الحكومة الاتحادية ودولية.انتهى

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