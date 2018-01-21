الهر أمينا عاما للجودو العراقي

2018/01/21 | 00:08

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(المستقل ة)/ طه كمر/..سمى الاتحاد العراقي المركزي للجودو أمينه العام المساعد معن عبد الصاحب الهر أمينا عاما للاتحاد خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد أمس الجمعة في بغداد.

وذكر الأمين العام للاتحاد العراقي للجودو معن عبد الصاحب الهر تم خلال الاجتماع الذي أداره رئيسه سمير الموسوي تقديم الأمين العام مثنى شاكر طلبا بإعفائه من الأمانة العامة لسوء حالته الصحية ، وقد وافق جميع الحاضرون بالاجماع.

واوضح تم اختياري من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد لأكون أمينا عاما للاتحاد للفترة المقبلة ، مبينا في الوقت ذاته تم انهاء عضوية السيد عبد الخالق علي حمد لانقطاعه عن الاتحاد في اجتماع الهيئة العامة والاجتماعات الدورية والنشاطات لمدة ستة أشهر ، ما يتحتم على الاتحاد انهاء خدماته وفق الضوابط التي يعمل بها.

وأكد الهر امكانيته وتكريسه كل وقته خدمة لعمل الاتحاد الذي خدمه من موقعه السابق أمينا عاما مساعدا ، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل النهوض بواقع اللعبة في العراق وإعادة ألقها وتحقيق طفرة نوعية جديدة فيها للمرحلة المقبلة.

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