فيديو| مستشار الحكومة العراقية: الدستور يحسم الجدل بشأن موعد الانتخابات

2018/01/21 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار مكتب رئاسة الوزرراء العراقي، الدكتور إحسان الشمري، إن الدستور يحسم الجدل بشان موعد الانتخابات وهو 12 مايو/آيار المقبل، ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ملتزم بالدستور وأشار في أكثر من مكان إنه يعمل على حماية الديمقراطية خصوصا مع وجود رغبة من بعض الأطراف السياسية في التأجيل..



التفاصيل يسردها خلال مشاركته عبر برنامج حديث الرافدين، مع الإعلامي علاء الشيخ.

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