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شهد : الحظ لم يحالفنا وانا وحدي من يتحمل مسؤولية الخسارة

الوقت : يناير 20, 2018 | 11:50 م [post-views]

علي المولى / سبورت گرام

القى مدرب منتخبنا الاولمبي عبد الغني شهد باللوم على الحظ بعد خسارة فريقه مساء اليوم ضد منتخب فيتنام بفارق ركلات الترجيح لحساب ربع نهائي بطولة اسيا تحت 23 عاماً واكد بأنه وحده من يتحل مسؤولية الخسارة وليس اللاعبين .

وذكر شهد ” اقدم اعتذاري لكل الجماهير العراقية بعد هذه النتيجة السلبية التي كلفتنا الخروج من الدور الثاني وبالوقت ذاته لا احمل اللاعبين مسؤولية الخسارة كونها حدثت باخطاء فردية “.

واضاف عبد الغني ” انا وحده من يتحمل مسؤولية الخسارة ولا اريد ان القي اللوم على اللاعبين حيث ان الحظ لم يحالفهم وان الاخطاء واردة في كرة القدم واهنئ المنتخب الفيتنامي على الفوز “.

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