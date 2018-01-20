🔴 تشيشاريتو يصل لمفترق الطرق مع ويستهام !

2018/01/21 | 00:10

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صحيفة خبر ترك التركية : تشيشاريتو توصل لاتفاق مع بشكتاش للانضمام لهم قبل نهاية الشهر الجاري !

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