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🔴 تشيشاريتو يصل لمفترق الطرق مع ويستهام !
2018/01/21 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صحيفة خبر ترك التركية : تشيشاريتو توصل لاتفاق مع بشكتاش للانضمام لهم قبل نهاية الشهر الجاري !

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