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للمرة الاولى.. دورات لمدربي الفرق الشعبية في كربلاء
2018/01/21 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)/علاء الكركوشي /..اقيمت في محافظة كربلاء المقدسة دورات متخصصة  لتأهيل  مدربي  الفرق الشعبية في المحافظة وبأشراف كوادر تدريبية متميزة ، وهي تالمرة الاولى التي تقام بها مثل هذه الدورات في المحافظة.

وذكر نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي :  اننا نعمل على تطوير مهارات الرياضيين وتأهيلهم بالشكل الأمثل لخدمة الرياضة الكربلائية ،

واضاف لا يقتصر دعمنا على إقامة البطولات فقط بل نعمل على إقامة دورات في مجال التدريب لصقل المواهب والعمل على تطوير مستوى الفرق الشعبية

من جهته قال المدرب فاضل عبد الحسين ان هذه الدورة تميز دورة أولية متخصصة  فئة (D) وشارك فيها اكثر  من (40) مدرب ممن يدربون الفرق الشعبية في المدينة

واضاف ان هذه الدورة استمرت لمدة عشرة ايام في قضاء الهندية وشملت محاضرات نضرية وعلمية وفق منهاج تدريبي متكامل ،

واوضح  ان هذه الدورة تعد الاولى من نوعها لمدربي الفرق الشّعبية  معربا عن الطموح بأن تقام دورات اخرى في هذا المجال لانها مهمة جداً للمدربين لمعرفة الاسس الحديثة في التدريب ،

يذكر ان الدورة حاضر فيها مدربين اكفاء وهم المدرب (سالم عوده مزهر  والمدرب فاضل عبد الحسين   والحكم الدولي عادل القصاب محاضراً قانونيا ً  والدكتور محمد عبادي.

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