جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 ريال مدريد يصبح خامساً

2018/01/21 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتيب الدوري الإسباني شهد تواجداً متوقعاً في المراكز الأولى لمعظم الأندية الكبرى في الليغا، وعلى رأسها برشلونة المتصدر، دون إنكار تراجع ريال مدريد حتى الان هذا الموسم.

سيطرت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وفياريال وإشبيلية على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 ، مع وجود تناوب فيما بينهم لم يؤثر على زعامة برشلونة المتصدر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني مع آخر التحديثات

وشهد ترتيب الدوري الإسباني 2017 -2018 بعض المفاجآت مثل موقع ريال مدريد الحالي، وكذلك تطور نتائج برشلونة في الوقت الذي تراجع به ملقا إلى مراكز الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى)

الترتيب

الفريق

لعب

فارق الاهداف

النقاط

المركز الأول

برشلونة

19

43

51

المركز الثاني

أتلتيكو مدريد

20

20

43

المركز الثالث

فالنسيا

19

21

40

المركز الرابع

فياريال

20

6

34

المركز الخامس

ريال مدريد

18

15

32

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ولا يبدو أن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية ستخرج عن الأندية "المعروفة" في المسابقة، وهو ما يتضح في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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ويكشف ترتيب الدوري الإسباني عن وجود فرق تنفرد بالصدارة مثل برشلونة وأخرى تبتعد بفارق كبير من النقاط وتعيش فترة غير متوازنة مثل ريال مدريد، بينما دفعت أندية ديبورتيفو ألافيس ولاس بالماس وملقا ثمن تراجع نتائجها فاحتلت مراكز متأخرة في المسابقة.

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