2018/01/21 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسئولو برشلونة أن صامويل أومتيتي مدافع الفريق بات جاهزاً من اجل المشاركة في المباريات مع ناديه وسيكون متواجداً في التشكيلة التي أختارها أرنستو فالفيردي المدير الفني لمواجهة ريال بيتيس على أرضه مساء الاحد بالجولة 20 للمسابقة.

وتغيب اللاعب عن لقاءات فريقه السابقة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء سيلتا فيجو ديسمبر الماضي في الفخذ الأيسر بعد محاولته اللحاق بياجو أسباس مهاجم فيجو.

وأعتمد فالفيردي على توماس فيرمايلن لتعويض غياب الفرنسي بجانب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه ونجح الثنائي مع باقي زملائهم في الذود عن مرمى الفريق الكتالوني الذي لم يتلقى أي هزيمة بالدوري حتى الآن.



مواد متعلقة أخبار انتقالات برشلونة: أموال السيتي تقطع طريق الكتلان نحو جريزمان برشلونة أنهى صفقة جريزمان بالصور - ملاعب قد تقهر برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني برشلونة يصدر بيانًا رسميًا بشأن صفقة جريزمان

وشارك أومتيتي في 19 لقاء مع فريقه بجميع المسابقات هذا الموسم دون تسجيل أى أهداف.

ويسعى بلوجرانا لتحقيق الفوز وزيادة الفارق مع أقرب ملاحقيه فالنسا وأتلتيكو مدريد ليقترب الفريق من استعادة درع المسابقة الذي خسره العام الماضي لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 51 نقطة فيما يحتل ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 27 نقطة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أومتيتي يدعم دفاعات برشلونة قبل موقعة بيتيس) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أومتيتي يدعم دفاعات برشلونة قبل موقعة بيتيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).