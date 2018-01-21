عبطان يحدد موعد إفتتاح ملعب الزوراء

2018/01/21 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]حدد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، موعد إفتتاح ملعب نادي الزوراء الرياضي القيد الانجاز.وذكر عبطان خلال تفقده السبت سير الاعمال الجارية في الملعب ان "نسبة الانجاز وصلت الى 70 بالمئة وبعد الانتهاء من الهيكل سيتم البدء بنصب المقاعد وتأهيل الاساسات الخاصة بالارضية تمهيدا للبدء بزراعة الارضية".واضاف ان "الوزارة تحرص على اكمال التفاصيل الاخرى للملعب ولاسيما المسقف والمنظومات الكهربائية وتركيب الكراسي وغيرها من الاعمال".وأعرب عبطان عن أمله "بان يتم إفتتاح الملعب العام الحالي ليشكل اضافة مهمة لملاعب العاصمة بغداد".

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