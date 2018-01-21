2018/01/21 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدون كليشة يا جماهير أمتنا البليدة ولا كليشة أيها الشعب العراقي العقيم ( طبعاً عقيم لأن من ١٥ سنة نفس الچهرات عبالك ولا واحد ينام وي مرته ).وبدون ما أبدي البيان بوصايا القائد والمرجعية ( نفس الشي ما يفرق ) .ندخل بالموضوع بالرجل اليسرى لأن الموضوع تكرمون مثل مال واحد يدخل للمراحيض ( … بيان من تحالف العربنجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من تحالف العربنجية كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من تحالف العربنجية) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من تحالف العربنجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).