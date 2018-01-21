الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


بيان من تحالف العربنجية
2018/01/21 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدون كليشة يا جماهير أمتنا البليدة ولا كليشة أيها الشعب العراقي العقيم ( طبعاً عقيم لأن من ١٥ سنة نفس الچهرات عبالك ولا واحد ينام وي مرته ).

وبدون ما أبدي البيان بوصايا القائد والمرجعية ( نفس الشي ما يفرق ) .

ندخل بالموضوع بالرجل اليسرى لأن الموضوع تكرمون مثل مال واحد يدخل للمراحيض ( … بيان من تحالف العربنجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من تحالف العربنجية كتابات.

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