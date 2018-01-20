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تركيا: يلدريم: قوات برية ستنفذ
2018/01/21 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تركيا: يلدريم: قوات برية ستنفذ "أنشطة ضرورية" في سورية الأحد وفقا لتطورات الموقف

العالم الاسلامي سوريا

تركيا: يلدريم: قوات برية ستنفذ "أنشطة ضرورية" في سورية الأحد وفقا لتطورات الموقف

السبت 20 يناير 2018 - 23:59

رئيس وزراء تركيا - بن علي يلدريم

قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، اليوم السبت ( 20 كانون الثاني/ يناير 2018 )، إن قوات برية تركية ستنفذ "الأنشطة الضرورية" في منطقة عفرين السورية يوم الأحد اعتمادا على التطورات في المنطقة.

واوضح يلدريم متحدثا للصحفيين بعد ساعات من شن الجيش التركي عملية ضد مسلحين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة في عفرين أن الطائرات الحربية دمرت تقريبا كل الأهداف التي حددتها بالمنطقة.انتهى.ص.هـ.ح.

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