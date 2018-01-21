الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


اول تعليق من كرد العراق على هجمات تركيا على عفرين
2018/01/21 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كردستان 

طالبت حركة التغيير الكردية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، بالتدخل لإ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اول تعليق من كرد العراق على هجمات تركيا على عفرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اول تعليق من كرد العراق على هجمات تركيا على عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #خالد سالم - رسالة إلى القراء المصريين حول مسرح خوسيه مورينو أيناس
⋙ مالكوم في رسالة لثنائي لندن: البريميرليج حلم لأي لاعب
⋙ البطل الأولمبي فيليكس الخارق الذي أهدى الذهبية الأولى لبلاده
⋙ ديخيا يواصل تفوقه على كل حراس أوروبا
⋙ فجر إبراهيم خارج أسوار الميناء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مستشار الحكومة العراقية: الدستور يحسم الجدل بشأن موعد الانتخابات
⋙ بالفيديو... الجلد عقوبة التأخر عن الطابور المدرسي في غانا
⋙ بالصور.. القصف التركي الذي استهدف عفرين
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة