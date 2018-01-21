اول تعليق من كرد العراق على هجمات تركيا على عفرين

2018/01/21 | 00:15

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بغداد اليوم- كردستان

طالبت حركة التغيير الكردية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، بالتدخل لإ...





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