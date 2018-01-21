القبض على 16 شخصاً جنوب ذي قار تسببوا بنزاعين احدهما مسلح

2018/01/21 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:افاد مصدر امني مطلع بقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، اليوم السبت، بان الاجهزة الامنية تمكنت من القبض على 16 شخصاً تسببوا بنزاعين مختلفين بالقضاء.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "النزاع الاول حصل بمنطقة الدجينة بين ابناء عشيرة الشريفات استخدمت فيه الاسلحة النارية"، لافتاً الى ان "الاجهزة الامنية تدخلت وفضت النزاع بين الطرفين واعتقلت 5 اشخاص تسببوا بالنزاع المسلح".

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واشار الى ان "النزاع الثاني حصل بمنطقة الحويزة استخدمت فيها السكاكين والعصي"، مبيناً ان "الاجهزة الامنية تمكنت في سوق الشيوخ من القاء القبض على احد عشر متهم بينهم مصاب بحالة خطرة دخل على اثرها الى مستشفى سوق الشيوخ العام لتلقي العلاج ".واوضح المصدر، ان " قيادة شرطة قضاء سوق الشيوخ، فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادثين لمعرفة الاسباب، فيما اوقفت الـ16 متهماً الذين تسببوا بالحادثين بامر من قاضي محكمة تحقيق القضاء".

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